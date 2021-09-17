Basketbol: 21. Cevat Soydaş Turnuvası

Bu skorla Galatasaray Nef grubu ikinci tamamlarken, Gaziantep Basketbol üçüncü oldu.

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iyi başlayan Gaziantep Basketbol, ilk çeyreği 19-16 önde bitirdi. İkinci periyotta daha baskılı oynayan Galatasaray Nef, skor üstünlüğünü eline geçirdi ve soyunma odasına 39-37 önde gitti.

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