Basketbol: 21. Cevat Soydaş Turnuvası

Gruplarını son sırada tamamlayan Gaziantep Basketbol ve Türk Telekom ise 5'incilik karşılaşmasını 12.00'de oynayacak.

Turnuvanın 3'üncülük karşılaşmasında ise Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef saat 15.00'te kozlarını paylaşacak.

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