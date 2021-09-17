Basketbol: 21. Cevat Soydaş Turnuvası

21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın finalinde TOFAŞ ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek
TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada grup aşaması sona erdi.
Karşılaşmalar sonucunda A Grubu'nu lider tamamlayan TOFAŞ, B Grubu lideri Bahçeşehir Koleji ile yarın 18.00'de final maçına çıkacak.
Turnuvanın 3'üncülük karşılaşmasında ise Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef saat 15.00'te kozlarını paylaşacak.
Gruplarını son sırada tamamlayan Gaziantep Basketbol ve Türk Telekom ise 5'incilik karşılaşmasını 12.00'de oynayacak.
Kaynak: AA
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