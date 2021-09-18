Basketbol: 21. Cevat Soydaş Turnuvası

Günün diğer maçında Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef ile bugün saat 15.00'da 3'üncülük maçına çıkacak.

Son periyotta Türk Telekom farkı 4 sayıya kadar indirse de Gaziantep Basketbol, parkeden 78-74 galip ayrıldı.

Üçüncü periyotta Türk Telekom açılan farkı kapatmak için baskıyı arttırsa da final periyotuna Gaziantep ekibinin 65-55 üstünlüğüyle gidildi.

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