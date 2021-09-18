Basketbol: 21. Cevat Soydaş Turnuvası

21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Gaziantep Basketbol, Türk Telekom'u 78-74 yendi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın son gününde, Gaziantep Basketbol ile Türk Telekom 5'incilik maçına çıktı.
İki takımın birbirine üstünlük kurmaya çalıştığı ilk periyot, Gaziantep Basketbol'un 21-20 üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyota hızlı başlayan Gaziantep Basketbol, savunmada da rakibine kolay sayı şansı tanımayınca soyunma odasına farkı çift hanelere (47-35) çıkarak gitti.
Üçüncü periyotta Türk Telekom açılan farkı kapatmak için baskıyı arttırsa da final periyotuna Gaziantep ekibinin 65-55 üstünlüğüyle gidildi.
Son periyotta Türk Telekom farkı 4 sayıya kadar indirse de Gaziantep Basketbol, parkeden 78-74 galip ayrıldı.
Bu sonuçla kırmızı-siyahlılar turnuvayı 5. tamamladı.
Günün diğer maçında Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef ile bugün saat 15.00'da 3'üncülük maçına çıkacak.
Kaynak: AA
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