Basketbol: 21. Cevat Soydaş Turnuvası

21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda TOFAŞ, Bahçeşehir Koloji'ni 93-84 yenerek şampiyon oldu.

TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın son gününde, TOFAŞ ile Bahçeşehir Koleji final maçına çıktı.

Maça her iki ekip de kontrollü başlarken, mücadelenin 6. dakikasından itibaren oyunda baskısını artıran TOFAŞ, Berk Uğurlu ve Zubcic'in sayılarıyla ilk çeyreği 26-13 üstün geçti.

İkinci çeyreğe daha iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, pota altından Bentil, çizgi gerisinden de Kartal Özmızrak ile bulduğu sayılarla 16. dakikada farkı 4'e (35-31) kadar düşürdü. İyi oyununu çeyrek geneline yayan Bahçeşehir Koleji, 19. dakikada farkı 2 sayıya (40-38) kadar indirse de Bursa temsilcisi soyunma odasına 43-38 önde gitti.

Üçüncü periyoda Simmons ve Zubcic'in art arda bulduğu sayılarla başlayan TOFAŞ, 23. dakikada farkı tekrarn çift hanelere çıkarttı: 57 43. Bahçeşehir Koleji'nin sahasından çıkarken yaptığı hataları ve üst üste hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren Bursa temsilcisi, final periyoduna 69-62 üstün girdi.

Son çeyrekte rakibine geri dönüş şansı tanımayan TOFAŞ, parkeden 93-84 galip ayrıldı ve turnuvayı birinci sırada bitirdi.

Üç gün süren turnuvayı TOFAŞ birinci, Bahçeşehir Kolesi ikinci, Galatasaray Nef üçüncü, Fenerbahçe Beko dördüncü, Gaziantep Basketbol beşinci ve Türk Telekom altıncı tamamladı.