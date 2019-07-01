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Basketbol: 24. Turgut Atakol Turnuvası

33 dakika önce

Basketbolda ümitler kategorisinde dünyanın en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Turgut Atakol Turnuvası, İstanbul'da başladı.

Basketbol: 24. Turgut Atakol Turnuvası, System.String[]
Basketbolda ümitler kategorisinde dünyanın en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Turgut Atakol Turnuvası, İstanbul'da başladı.
24. Turgut Atakol Turnuvası'nın ilk gününde 2 karşılaşma yapıldı.
Caferağa Spor Salonu'nda yapılan maçlarda Türkiye ile Ukrayna, Fransa ile de Yunanistan karşı karşıya geldi.
Ümit Milli Takım, ilk yarısını 54-34 önde tamamladığı karşılaşmada Ukrayna'yı 88-59 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.
Diğer müsabakada ise Yunanistan, Fransa'yı 60-55 mağlup etti.
Organizasyonda yarın Türkiye-Yunanistan ve Ukrayna-Sırbistan maçları yapılacak.
Ümit Milli Takım'ın yanı sıra Fransa, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan'ın yer aldığı turnuvada, tek devreli lig usulüne göre oynanacak maçların ardından grupta ilk sırayı alan takım, şampiyonluğa ulaşacak.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:12 Kaynak: AA
Yunanistan, basketbol, Ukrayna, Fransa, Spor
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