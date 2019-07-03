Basketbol: 24. Turgut Atakol Turnuvası
1 saat önce
Basketbolda ümitler kategorisinde dünyanın en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Turgut Atakol Turnuvası'na üçüncü gün maçlarıyla devam edildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:37 Kaynak: AA
Basketbolda ümitler kategorisinde dünyanın en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Turgut Atakol Turnuvası'na üçüncü gün maçlarıyla devam edildi.
24. Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nın üçüncü gününde Ukrayna- Yunanistan
ve Sırbistan- Fransa
maçları yapıldı.
Caferağa Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda Yunanistan, Ukrayna'yı 86-82, Sırbistan ise Fransa'yı 61-44 mağlup etti.
Organizasyonda yarın Fransa-Ukrayna ve Sırbistan- Türkiye
müsabakaları oynanacak.
Ümit Milli Takım'ın yanı sıra Fransa, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan'ın yer aldığı turnuvada, tek devreli lig usulüne göre oynanacak maçların ardından grupta ilk sırayı alan takım, şampiyonluğa ulaşacak.
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