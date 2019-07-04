Son Dakika Haberleri: Basketbol: 24. Turgut Atakol Turnuvası
Son Dakika Spor Haber

Basketbol: 24. Turgut Atakol Turnuvası

33 dakika önce

Basketbolda ümitler kategorisinde dünyanın en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Turgut Atakol Turnuvası'nda Türkiye, üçüncü maçında Sırbistan'ı 88-60 yendi.

Basketbol: 24. Turgut Atakol Turnuvası, System.String[]
Basketbolda ümitler kategorisinde dünyanın en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Turgut Atakol Turnuvası'nda Türkiye, üçüncü maçında Sırbistan'ı 88-60 yendi.
24. Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'na dördüncü gün maçlarıyla devam edildi.
Caferağa Spor Salonu'nda yapılan müsabakada Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya geldi.
Ümit Milli Takım, ilk yarısını 52-23 üstün tamamladığı karşılaşmada Sırbistan'ı 88-60 yenerek turnuvada 3'te 3 yaptı.
Organizasyondaki diğer karşılaşmada ise Fransa, Ukrayna'yı 75-63 mağlup etti.
Turnuva, yarın yapılacak Türkiye-Fransa ve Yunanistan-Sırbistan maçlarıyla tamamlanacak.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:07 Kaynak: AA
Sırbistan Karadağ, basketbol, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ayvalık'ta 1000 yıllık batıktan kalanlar büyük ilgi görüyor Kilosu 8 bin liraya satılan arı sütünde taleplere yetişemiyor Ünlü doktor Mehmet Öz, kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu Türkiye, yaşamak ve çalışmak için en iyi 7. ülke seçildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 22:41:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: 24. Turgut Atakol Turnuvası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]