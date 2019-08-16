Basketbol: 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında katıldığı 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'ndaki ilk maçında Sırbistan'a 87-72 yenildi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:47 Kaynak: AA
, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül
tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında katıldığı 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'ndaki ilk maçında Sırbistan'a 87-72 yenildi. Türkiye
Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Yunanistan
'ın başkenti Atina'daki OAKA Spor
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Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 44-36 geride kapattı. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğü ele geçiremeyen milliler, parkeden 87-72 mağlup ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, yarın saat 20.30'da ev sahibi Yunanistan ile karşılaşacak.
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