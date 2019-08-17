Basketbol: 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası

A Milli Erkek Basketbol Takımı
, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül
tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında katıldığı 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'ndaki ikinci maçında ev sahibi Yunanistan
'a 84-70 yenildi. Türkiye
Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Nikos Galis Spor
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Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 42-37 geride tamamladı. Maçın ikinci yarısında da etkili olamayan milliler, sahadan 84-70 mağlup ayrıldı.
Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk maçında dün Sırbistan'a 87-72 kaybetmişti.
Mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok
, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan
ve Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım da izledi.
Milli takım, turnuvadaki son maçında yarın saat 18.00'de İtalya
ile karşı karşıya gelecek.