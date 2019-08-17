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Basketbol: 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası

21 dakika önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında katıldığı 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'ndaki ikinci maçında ev sahibi Yunanistan'a 84-70 yenildi.

Basketbol: 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası, System.String[]
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında katıldığı 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'ndaki ikinci maçında ev sahibi Yunanistan'a 84-70 yenildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Nikos Galis Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 42-37 geride tamamladı. Maçın ikinci yarısında da etkili olamayan milliler, sahadan 84-70 mağlup ayrıldı.
Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk maçında dün Sırbistan'a 87-72 kaybetmişti.
Mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan ve Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım da izledi.
Milli takım, turnuvadaki son maçında yarın saat 18.00'de İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Yunanistan, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:09 Kaynak: AA
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