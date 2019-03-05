Son Dakika Haberleri: Basketbol 3.bölge Şampiyonası Başladı

Basketbol 3.bölge Şampiyonası Başladı

1 saat önce

16 Erkekler Basketbol 3.Bölge Şampiyonası Zonguldak'ın ev sahipliği Site Spor Salonu'nda başladı.

Basketbol 3.bölge Şampiyonası Başladı, System.String[]
U-16 Erkekler Basketbol 3.Bölge Şampiyonası Zonguldak'ın ev sahipliği Site Spor Salonu'nda başladı.

A Grubunda, Bahçeşehir Okulları, Ted Ankara Kolejliler, Zonguldak Belediye, Sağlıkspor, B grubunda, Ata Su Sporları, Eskişehir Basketbol Gençlik, Bartın Basketbol Akademi,Mehmet Çelikelliler, C Grubunda, Çankırı Basketbol Akademi, Karabük Mehmet Vergili Fen,Ormanspor, D Grubunda ise Kırıkkale Elit Basketbol, Samsun BŞB. Anakent, Amasya DSİ olmak üzere 14 takım mücadele ediyor. Şampiyona'da Zonguldak'ı ise Zonguldak Belediyespor basketbol takımı temsil ediyor. İlk gün karşılaşmalarında bir birinden heyecanlı ve nefes kesen karşılaşmalara sahne oldu. Takımlar bir birilerini yenebilmek için potada kıyasıya mücadele verdi. 4 gün sürecek olan müsabakalar sonunda gruplarını 1'inci olarak tamamlayan takımlar bir üst tura yükselecek.

Zonguldak Belediyespor Basketbol takımı ilk maçında Ted Ankara Kolejlilerle Site Spor Salonu'nda karşılaştı. Zonguldak Belediyespor Basketbol takımı, rakibi Ted Ankara Kolejlilelere 60-43 mağlup oldu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:19 Kaynak: İHA

Türk Eğitim Derneği, Zonguldak, basketbol, Spor
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