Basketbol 3.bölge Şampiyonası Başladı

U-16 Erkekler Basketbol 3.Bölge Şampiyonası Zonguldak
'ın ev sahipliği Site Spor Salonu'nda başladı.
A Grubunda, Bahçeşehir
Okulları, Ted Ankara
Kolejliler, Zonguldak Belediye, Sağlıkspor, B grubunda, Ata Su Sporları, Eskişehir
Basketbol Gençlik, Bartın
Basketbol Akademi,Mehmet Çelikelliler, C Grubunda, Çankırı
Basketbol Akademi, Karabük
Mehmet Vergili Fen,Ormanspor, D Grubunda ise Kırıkkale
Elit Basketbol, Samsun
BŞB. Anakent, Amasya
DSİ olmak üzere 14 takım mücadele ediyor. Şampiyona'da Zonguldak'ı ise Zonguldak Belediyespor basketbol
takımı temsil ediyor. İlk gün karşılaşmalarında bir birinden heyecanlı ve nefes kesen karşılaşmalara sahne oldu. Takımlar bir birilerini yenebilmek için potada kıyasıya mücadele verdi. 4 gün sürecek olan müsabakalar sonunda gruplarını 1'inci olarak tamamlayan takımlar bir üst tura yükselecek.
Zonguldak Belediyespor Basketbol takımı ilk maçında Ted Ankara Kolejlilerle Site Spor Salonu'nda karşılaştı. Zonguldak Belediyespor Basketbol takımı, rakibi Ted Ankara Kolejlilelere 60-43 mağlup oldu. - ZONGULDAK