Basketbol: 4. Özgecan Aslan Kupası

Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: Mustafa Akıllıoğlu, Süleyman Tepe, Cem Eskisağır
Adana Basketbol: Neslihan Uçar, Nur Nihan Dabakoğlu 6, Sera Özelçi 6, Ivashchanka 4, Adams 18, Nuran Tutsak 2, Sevgi Tonguç 3, Prince 19, Dikeualuka 21, Sinem Taştan, Sera Yel, Tuğçe Mirel
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Feride Şevval Akalan 4, Melis Talay 3, Marginean 4, Meltem Avcı 8, Asya Ülker, İlayda Güner 4, Gülfer Tokatlı, Rodriguez 13, Coffey 15, Eslem Güler
1. Periyot: 13-17
Devre: 32-30
3. Periyot: 61-39
Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Özgecan Aslan Kadınlar Basketbol Kupası'nın ilk maçında Adana Basketbol, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 79-51 yendi.
Turnuvanın ikinci maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Elazığ İl Özel İdare karşılaşacak.
Tek devreli lig usulüne göre düzenlenen turnuva, 3 gün sürecek.