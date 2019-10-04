Son Dakika Haberleri: Basketbol: 4. Özgecan Aslan Kupası
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Basketbol: 4. Özgecan Aslan Kupası

53 dakika önce

Salon: ASKİ AtatürkHakemler: Mustafa Akıllıoğlu, Süleyman Tepe, Cem EskisağırAdana Basketbol: Neslihan Uçar, Nur Nihan Dabakoğlu 6, Sera Özelçi 6, Ivashchanka 4, Adams 18, Nuran Tutsak 2, Sevgi Tonguç 3, Prince 19, Dikeualuka 21, Sinem Taştan, Sera Yel, Tuğçe MirelGelecek Koleji Çukurova...

Basketbol: 4. Özgecan Aslan Kupası, System.String[]

Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: Mustafa Akıllıoğlu, Süleyman Tepe, Cem Eskisağır

Adana Basketbol: Neslihan Uçar, Nur Nihan Dabakoğlu 6, Sera Özelçi 6, Ivashchanka 4, Adams 18, Nuran Tutsak 2, Sevgi Tonguç 3, Prince 19, Dikeualuka 21, Sinem Taştan, Sera Yel, Tuğçe Mirel

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Feride Şevval Akalan 4, Melis Talay 3, Marginean 4, Meltem Avcı 8, Asya Ülker, İlayda Güner 4, Gülfer Tokatlı, Rodriguez 13, Coffey 15, Eslem Güler

1. Periyot: 13-17

Devre: 32-30

3. Periyot: 61-39

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Özgecan Aslan Kadınlar Basketbol Kupası'nın ilk maçında Adana Basketbol, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 79-51 yendi.

Turnuvanın ikinci maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Elazığ İl Özel İdare karşılaşacak.

Tek devreli lig usulüne göre düzenlenen turnuva, 3 gün sürecek.

Mustafa Kemal Atatürk, basketbol, Çukurova, ASKİ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:14 Kaynak: AA
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