Son Dakika Haberleri: Basketbol: 4. Özgecan Aslan Kupası
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Basketbol: 4. Özgecan Aslan Kupası

1 saat önce

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Özgecan Aslan Kadınlar Basketbol Kupası ikinci gününde iki maçla devam etti.

Basketbol: 4. Özgecan Aslan Kupası, System.String[]

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Özgecan Aslan Kadınlar Basketbol Kupası ikinci gününde iki maçla devam etti.


Tek devreli lig usulüne göre düzenlenen ve yarın sona erecek turnuvanın ikinci gününde iki müsabaka oynandı.


ASKİ Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda devam eden turnuvada günün ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediye spor, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 64-62 yendi.


Aynı spor salonunda oynanan ikinci maçta ise Elazığ İl Özel İdare, Adana Basketbol'u 73-67 yendi.

Turnuva, yarın oynanacak iki maçla tamamlanacak.

basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:10 Kaynak: AA
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