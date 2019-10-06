Son Dakika Haberleri: Basketbol: 4. Özgecan Aslan Kupası
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Basketbol: 4. Özgecan Aslan Kupası

11 dakika önce

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Özgecan Aslan Kadınlar Basketbol Kupası son gününde iki maçla devam etti.

Basketbol: 4. Özgecan Aslan Kupası, System.String[]

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Özgecan Aslan Kadınlar Basketbol Kupası son gününde iki maçla devam etti.


Tek devreli lig usulüne göre düzenlenen turnuvanın son gününde iki müsabaka oynandı.


ASKİ Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda devam eden turnuvada günün ilk maçında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Elazığ İl Özel İdare'yi 69-66'yi yendi.


Aynı spor salonunda oynanan ikinci maçta ise Hatay Büyükşehir Belediyespor, Adana Basketbol'u 71-64 yendi.


Müsabaka sonucunda turnuvaya katılan takımlara plaket verildi.

Mustafa Kemal Atatürk, basketbol, Çukurova, ASKİ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:56 Kaynak: AA
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