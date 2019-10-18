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Son Dakika Spor Basketbol Aday Kursu Kayseri'de tamamlandı

Basketbol Aday Kursu Kayseri'de tamamlandı

1 saat önce

Kayseri Basketbol İl Temsilciliği'nin düzenlediği ve Mersin Bölgesi A Klasman Basketbol Hakemi Serdar Ünal'ın katıldığı Basketbol Aday Hakem Kursu tamamlandı.

Basketbol Aday Kursu Kayseri'de tamamlandı, System.String[]

Kayseri Basketbol İl Temsilciliği'nin düzenlediği ve Mersin Bölgesi A Klasman Basketbol Hakemi Serdar Ünal'ın katıldığı Basketbol Aday Hakem Kursu tamamlandı.


Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Ferdi Sporler Merkezi'nde yapılan kursa 70 hakem adayı katıldı. Üç ün süren kurs sonunda katılımcılar yazılı sınava girdi. Mersin Bölgesi A Klasman Hakemi Serdar Ünal'ın üç gün boyunca verdiği derslerden sınava giren isimlerden başarılı olanlar Kayseri Bölgesi Aday Basktebol Hakemi olarak göreve başlayacak. Kursa devamlılık esas olurken kursiyerlerin katılımlarını Kayseri Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam, bizzat takip etti.


Kursu veren A Klasman Hakemi Serdar Ünal'ın teorik ve pratik olarak verdiği derslerin ardından özellikle forma numarası ve sayıları gösterme işaretlerini kursiyerlerinde yapmasını istemesi renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu. - KAYSERİ

basketbol, Kayseri, Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:52 Kaynak: İHA
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