Son Dakika Haberleri: Basketbol: Anadolu Yıldız Ligi Türkiye Çeyrek Final Müsabakaları

Basketbol: Anadolu Yıldız Ligi Türkiye Çeyrek Final Müsabakaları

41 dakika önce

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Anadolu Yıldız Ligi Türkiye Çeyrek Final müsabakalarının Ordu'da yapılacağını bildirdi.

Basketbol: Anadolu Yıldız Ligi Türkiye Çeyrek Final Müsabakaları, System.String[]
Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Anadolu Yıldız Ligi Türkiye Çeyrek Final müsabakalarının Ordu'da yapılacağını bildirdi.

Genç, yazılı açıklamasında, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde düzenlenen basketbol çeyrek final müsabakalarına Ordu'nun ev sahipliği yapacağını belirtti.

Müsabakalara 16 ilden 24 takım ve 300 sporcunun katılacağını kaydeden Genç, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun himayelerinde Spor Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi katılımcı sayısı ile Türkiye'nin en büyük ligi olma özelliğini taşıyor. En önemli yarışlardan birinin ilimizde yapılacak olması bizler için çok önemli. Organizasyon için bütün hazırlıklarımızı yaptık. Basketbolseverleri parkenin yıldız adaylarını izlemeye davet ediyorum."

Genç, müsabakaların 8 Şubat Cuma günü saat 10.00'da Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak açılış seremonisiyle başlayıp 10 Şubat Pazar günü sona ereceğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:43 Kaynak: AA

basketbol, Ordu, Genç, Türkiye, Spor
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