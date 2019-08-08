Son Dakika Haberleri: Basketbol antrenmanı öncesinde resim sergisi açtılar
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Basketbol antrenmanı öncesinde resim sergisi açtılar

23 dakika önce

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü, spor salonlarında az görülen bir etkinliğe imza atarak, antrenman öncesinde sporcuların yaptığı resimlerin yer aldığı bir sergi açtı.

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Hasketbol Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, spor salonlarında az görülen bir etkinliğe imza atarak, antrenman öncesinde sporcuların yaptığı resimlerin yer aldığı bir sergi açtı. Spor salonunda sergilenen resimler büyük ilgi gördü.

Basketbol branşında önemli başarılara imza atan Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü, aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetler ile dikkat çekiyor. Son olarak örneğine az rastlanır bir faaliyete imza atan kulüp, sporcuların yaptığı resimleri antrenman öncesinde spor salonunda sergiledi. Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Hasan Aksoyak, yaptığı değerlendirmede, "Çalışmalarımız haftanın 5 günü tüm hızıyla ve yoğun bir katılımla devam ediyor. Aralıklarla düzenlemiş olduğumuz sosyal ve kültürel faaliyetlerin bir yenisi de basketbol resim sergisi oldu. Grupta çalışmalara katılan çocuklarımız kendi dünyalarındaki basketbolu çizerek antrenman günü bizlere getirdiler. Biz de bu resimleri sergileyerek velilere ve diğer çocuklara gösterme şansı bulduk. Bu resimlerin içerisinde bir değerlendirme yaparak ilk 3'e girenleri belirledik. Çocukların hayal dünyaları gerçekten çok farklı. Bu tür faaliyetlerle çocukların iletişim becerilerini sorumluluk duygularını geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi."

Sergi sonunda yapılan değerlendirmede 1. Beren Yöndemli, 2. Yahya Kanay, 3.Hakan Borlu oldu. Sergi çalışmasının ardından sporcular aynı salonda antrenman yaptı. - KAYSERİ
basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:55 Kaynak: İHA
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