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Basketbol aşığı Arif'in hayali gerçek oldu - Son Dakika

Basketbol aşığı Arif'in hayali gerçek oldu

18.08.2021 16:45
Basketbol aşığı Arif'in hayali gerçek oldu, System.String[]

Düzce Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından gençleri spora teşvik etmek amacıyla açılan Spor Akademisi tarafından, Anıtpark meydanında sokak basketbolu turnuvası düzenlendi.

Düzce Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından gençleri spora teşvik etmek amacıyla açılan Spor Akademisi tarafından, Anıtpark meydanında sokak basketbolu turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 24 sporcu katılırken basketbola gönül veren engelli Arif Karabulut'un hayali gerçekleşti.

Spor Akademisi tarafından Anıtpark meydanında gerçekleştirilen sokak basketbolu (Streetball) turnuvasında Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli orta düzey zihinsel engelli Arif Karabulut ile serbest atış yarışması yaptı. Basketbol aşığı olan ve turnuvaya katılmak isteyen 18 yaşındaki Arif'in hayalini gerçekleştirmiş oldu. Serbest atışların ardından Spor Akademisi yetkilileri 3 sporcudan oluşan 8 takım arasındaki turnuvanın hava atışıyla turnuvanın startını verdi.

Öte yandan Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Anıtpark meydanında toplanan gençlere çikolata ve çeşitli ikramlarda bulundu.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Gençlik Spor İl Müdür Yardımcısı Gülay Güzel Ercan, birim müdürleri ve gençlerin ilgi ile izlediği turnuva iki gün sürecek. - DÜZCE

Basketbol aşığı Arif'in hayali gerçek oldu
Basketbol aşığı Arif'in hayali gerçek oldu
Basketbol aşığı Arif'in hayali gerçek oldu
Basketbol aşığı Arif'in hayali gerçek oldu

Düzce Belediyesi, basketbol, Engelli, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Basketbol aşığı Arif'in hayali gerçek oldu - Son Dakika Spor


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