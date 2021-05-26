Basketbol Avrupa Ligi'nde İspanya ve İtalya üstünlüğü - Son Dakika

Basketbol Avrupa Ligi'nde İspanya ve İtalya üstünlüğü

26.05.2021 10:31
Basketbol Avrupa Ligi'nde İspanya ve İtalya üstünlüğü, System.String[]

Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonuyla şampiyonun belli olacağı basketbol THY Avrupa Ligi'nde kupayı en fazla İspanya ve İtalya ekipleri kazandı.

Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonuyla şampiyonun belli olacağı basketbol THY Avrupa Ligi'nde kupayı en fazla İspanya ve İtalya ekipleri kazandı.

İlk kez 1958 yılında oynanmaya başlayan Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonunda şu ana kadar 13 ülkeden 21 takım şampiyonluk yaşadı.

Avrupa Ligi'nde temsilcileri 13'er kez mutlu sona ulaşan İspanya ve İtalya, kupayı en çok kazanan ülkeler sıralamasında zirveyi paylaştı.

Dörtlü Final'de bu sezon da söz konusu iki ülkeden Barcelona ve AX Armani Exchange Milan yer aldı.

İspanya'dan Real Madrid 10 kezle kupayı en fazla kazanan takım olma unvanını taşıyor. Ayrıca bu ülkeden Barcelona 2, Joventut Badalona da bir kez mutlu sona ulaştı.

İtalyanların son kupası 2001'de

Uzun yıllar bu kupayı en fazla kazanan takım olma unvanını elinde bulunduran İtalyanlar, en son kupayı 2001'de kazandı.

Ligde en son 2001'de Bologna ile şampiyonluk sevinci yaşayan İtalya, 20 yıldır şampiyonluğa hasret kaldı.

İtalya'dan Varese 5, AX Armani Exchange Milan 3, Bologna ve Cantu ikişer, Virtus Roma da bir kez kupayı müzelerine götürdü.

Kupa 9 kez Yunanistan'a gitti

Yunanistan takımları, THY Avrupa Ligi'nde 9 kez şampiyon olma başarısı gösterdi.

Bu ülkeden Panathinaikos 6, Olympiakos da 3 kez kupayı kazandı.

Türkiye'den sadece Fenerbahçe

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan tek Türk takımı oldu.

Sarı-lacivertli takım, 2016-17 sezonunda İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda şampiyon olarak kupa sevinci yaşadı.

Bu sezon Dörtlü Final'de mücadele edecek Anadolu Efes, Türkiye'ye ikinci kupa zaferini yaşatmaya çalışacak.

Diğer şampiyonlar

Rusya'dan CSKA Moskova 8, İsrail'den Maccabi Tel Aviv 6 kez kupayı kazandı.

Hırvatistan'dan Split 3, Cibona ise 2 kez ligi şampiyon tamamladı. Letonya'dan ASK Riga da 3 defa kupanın sahibi oldu.

Ayrıca Gürcistan'dan Dinamo Tiflis, Bosna Hersek'ten Bosna, Sırbistan'dan Partizan, Fransa'dan Limoges ve Litvanya'dan Zalgiris birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Not: Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan takımları Yugoslavya döneminde, Letonya ve Gürcistan ekipleri de SSCB döneminde şampiyonluk elde etti. Rusya'nın CSKA Moskova takımı da 8 şampiyonluğun 4'ünü SSCB döneminde kazandı.

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Kaynak: AA

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