Basketbol: BOTAŞ Kupası
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BOTAŞ Spor Kulübü tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen BOTAŞ Kupası'nda ilk gün karşılaşmaları sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 07:58 Kaynak: AA
BOTAŞ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen BOTAŞ Kupası'nda ilk gün karşılaşmaları sona erdi.
Ankara'daki Etlik DSİ Spor Salonu'nda oynanan turnuvanın açılış maçında Galatasaray, ev sahibi BOTAŞ'ı 76-56 mağlup etti.
Diğer mücadelede ise OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi'ni 71-59 yendi.
Turnuvada yarın BOTAŞ-OGM Ormanspor ve Galatasaray-Çankaya Üniversitesi maçları oynanacak.
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