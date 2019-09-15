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Basketbol: BOTAŞ Kupası

58 dakika önce

BOTAŞ Spor Kulübü tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen BOTAŞ Kupası'nda ilk gün karşılaşmaları sona erdi.

Basketbol: BOTAŞ Kupası, System.String[]

BOTAŞ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen BOTAŞ Kupası'nda ilk gün karşılaşmaları sona erdi.

Ankara'daki Etlik DSİ Spor Salonu'nda oynanan turnuvanın açılış maçında Galatasaray, ev sahibi BOTAŞ'ı 76-56 mağlup etti.

Diğer mücadelede ise OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi'ni 71-59 yendi.

Turnuvada yarın BOTAŞ-OGM Ormanspor ve Galatasaray-Çankaya Üniversitesi maçları oynanacak.

Çankaya Üniversitesi, Galatasaray, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 07:58 Kaynak: AA
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