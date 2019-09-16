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Basketbol: BOTAŞ Kupası

1 saat önce

BOTAŞ Spor Kulübü tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen BOTAŞ Kupası'nda ikinci gün maçları sona erdi.

Basketbol: BOTAŞ Kupası, System.String[]

BOTAŞ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen BOTAŞ Kupası'nda ikinci gün maçları sona erdi.


Ankara'daki Etlik DSİ Spor Salonu'nda oynanan turnuvada OGM Ormanspor, BOTAŞ'ı 73-60 yenerek 2. karşılaşmasından da galip ayrıldı.

Günün diğer maçında ise Galatasaray, Çankaya Üniversitesi'ni iki uzatma sonunda 103-97 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Turnuva, yarın oynanacak BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi ve Galatasaray-OGM Ormanspor maçlarıyla sona erecek.

Çankaya Üniversitesi, Galatasaray, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:00 Kaynak: AA
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