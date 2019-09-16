Basketbol: BOTAŞ Kupası

BOTAŞ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen BOTAŞ Kupası'nda ikinci gün maçları sona erdi.



Ankara'daki Etlik DSİ Spor Salonu'nda oynanan turnuvada OGM Ormanspor, BOTAŞ'ı 73-60 yenerek 2. karşılaşmasından da galip ayrıldı.

Günün diğer maçında ise Galatasaray, Çankaya Üniversitesi'ni iki uzatma sonunda 103-97 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Turnuva, yarın oynanacak BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi ve Galatasaray-OGM Ormanspor maçlarıyla sona erecek.