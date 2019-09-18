Basketbol: BOTAŞ Kupası
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OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, BOTAŞ Spor Kulübü tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen BOTAŞ Kupası'nı kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:34 Kaynak: AA
OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, BOTAŞ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen BOTAŞ Kupası'nı kazandı.
Ankara'daki Etlik DSİ Spor Salonu'nda oynanan turnuvadaki 3 maçını da kazanan OGM Ormanspor, 6 puanla kupanın sahibi oldu.
OGM Ormanspor'un ardından 5 puanlı Galatasaray, 4 puanlı BOTAŞ Spor ve 3 puanlı Çankaya Üniversitesi sıralandı.
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