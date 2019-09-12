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Basketbol: Cumhurbaşkanlığı Kupası

52 dakika önce

Basketbolda kadın ve erkeklerde oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Basketbol: Cumhurbaşkanlığı Kupası, System.String[]

Basketbolda kadın ve erkeklerde oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında 26 Eylül Perşembe günü Gaziantep'te Şahinbey Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasını Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen, Kerem Baki hakem üçlüsü yönetecek.

Anadolu Efes, geride kalan sezon Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlamıştı. Fenerbahçe Beko ise Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası

27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ile Gelecek Koleji Çukurova Basketbol arasında oynanacak müsabakada hakemler Sami Özel, Tahsin Kuzu ve Dağder Dağlı görev yapacak.

Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşmanın tarihi ilerleyen günlerde belli olacak.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, geçen sezonu lig ve kupa şampiyonu olarak kapatmıştı.

Fenerbahçe, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:32 Kaynak: AA
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