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Basketbol: Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası

1 saat önce

Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakası, 26 Eylül Perşembe günü Gaziantep'te oynanacak.

Basketbol: Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, System.String[]
Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakası, 26 Eylül Perşembe günü Gaziantep'te oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği maç, Şahinbey Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:32 Kaynak: AA
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