Basketbol: Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası
1 saat önce
Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakası, 26 Eylül Perşembe günü Gaziantep'te oynanacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:32 Kaynak: AA
Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakası, 26 Eylül
Perşembe günü Gaziantep
'te oynanacak. Türkiye
Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Anadolu Efes
ile Türkiye Kupası
'nı kazanan Fenerbahçe Beko
'nun karşı karşıya geleceği maç, Şahinbey Spor
, Son Dakika Spor
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Son Dakika'>Spor
Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.
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