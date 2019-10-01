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Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

20 dakika önce

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Erkekler Federasyon Kupası müsabakaları, Eskişehir'de başladı.

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Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Erkekler Federasyon Kupası müsabakaları, Eskişehir'de başladı.

Toplam 16 takımın katılımıyla Yenikent Şehit Anıl Gül Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda 3 gün sürecek eleme maçlarının ardından 4 grupta ilk 2 sırayı alan ekipler, 4-7 Ekim tarihlerindeki finallere yükselecek.

Final etabı maçlarına Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Organizasyonun ilk gün müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Akhisar Belediyespor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 79-75

Petkim Spor- Bornova Belediyespor: 76-61

1881 Düzce Belediyespor-Final Gençlik: 71-94

Manisa Büyükşehir Belediye-Anadolu Basket: 83-53

Lokman Hekim Fethiye Belediye- Mamak Belediyesi: 73-89

Gemlik Basketbol- Merkezefendi Belediyesi: 63-80

Samsunspor- Konyaspor: 51-70

Bandırma Kırmızı- Yalovaspor: 64-50

Eskişehir, basketbol, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:28 Kaynak: AA
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