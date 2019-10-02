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Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

47 dakika önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Eskişehir'de düzenlenen Erkekler Federasyon Kupası'nda ikinci gün maçları yapıldı.

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Eskişehir'de düzenlenen Erkekler Federasyon Kupası'nda ikinci gün maçları yapıldı.

Toplam 16 takımın katılımıyla Yenikent Şehit Anıl Gül Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda, 7 Ekim Pazartesi gününe kadar sürecek organizasyonun ikinci gününde 8 maç oynandı.

Kupada, 3 gün sürecek eleme maçlarının ardından 4 grupta ilk 2 sırayı alan ekipler, 4-7 Ekim tarihlerindeki finallere yükselecek.

İkinci gün karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor: 69-73

Final Gençlik- Akhisar Belediyespor: 71-85

B Grubu:

Mamak Belediyesi- Samsunspor: 88-61

Konyaspor- Lokman Hekim Fethiye Belediye: 65-67

C Grubu:

Bornova Belediyespor- Manisa Büyükşehir Belediye: 76-80

Anadolu Basket- Petkim Spor: 54-103

D Grubu:

Merkezefendi Belediyesi- Bandırma Kırmızı: 82-62

Yalova Spor- Gemlik Basketbol: 89-59

Eskişehir, basketbol, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:18 Kaynak: AA
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