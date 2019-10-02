Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Eskişehir'de düzenlenen Erkekler Federasyon Kupası'nda ikinci gün maçları yapıldı.
Toplam 16 takımın katılımıyla Yenikent Şehit Anıl Gül Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda, 7 Ekim Pazartesi gününe kadar sürecek organizasyonun ikinci gününde 8 maç oynandı.
Kupada, 3 gün sürecek eleme maçlarının ardından 4 grupta ilk 2 sırayı alan ekipler, 4-7 Ekim tarihlerindeki finallere yükselecek.
İkinci gün karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor: 69-73
Final Gençlik- Akhisar Belediyespor: 71-85
B Grubu:
Mamak Belediyesi- Samsunspor: 88-61
Konyaspor- Lokman Hekim Fethiye Belediye: 65-67
C Grubu:
Bornova Belediyespor- Manisa Büyükşehir Belediye: 76-80
Anadolu Basket- Petkim Spor: 54-103
D Grubu:
Merkezefendi Belediyesi- Bandırma Kırmızı: 82-62