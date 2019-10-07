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Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

1 saat önce

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Erkekler Federasyon Kupası'nın final maçında Petkimspor'u 97-95 yenen Final Gençlik, kupanın sahibi oldu.

Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Erkekler Federasyon Kupası'nın final maçında Petkimspor'u 97-95 yenen Final Gençlik, kupanın sahibi oldu.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmada Petkimspor ilk periyodu 25-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstünlük sağlayan Final Gençlik, soyunma odasına 48-46 önde girdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Final Gençlik, üçüncü periyodu da 70-69 önde geçti.

Karşılaşmadan 97-95 galip ayrılan Final Gençlik, kupayı kazandı.

Petkimspor, Eskişehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:36 Kaynak: AA
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