Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda ilk gün karşılaşmaları sona erdi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinin katılımıyla Kocaeli'de düzenlenen turnuvanın ilk gününde 8 müsabaka oynandı.
Toplam 16 takımın 4 grupta mücadele verdiği organizasyonda, ilk 2 sırayı alan ekipler çeyrek finale kalacak.
Kupada bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
A Grubu:
Sigortam.Net-Budo Gemlik: 82-46
Final Spor-Semt77 Yalovaspor: 63-66
B Grubu:
Bornova Belediyespor-Kocaeli BŞB Kağıtspor: 89-72
Global Connect Travel Düzce-Samsunspor: 75-77
C Grubu:
Ankara Anadolu Basket-İstanbul Basket: 75-71
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: 66-64
D Grubu:
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyespor: 79-73
Akhisar Belediye Basketbol-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 74-86
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 23:39 - Kaynak: AA
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