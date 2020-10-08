Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda yarı finalistler belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinin katılımıyla Kocaeli'de düzenlenen turnuvanın beşinci gününde çeyrek final müsabakaları oynandı.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sigortam.Net-Global Connect Travel Düzce: 77-68

Manisa Büyükşehir Belediyespor- Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 81-88

Bornova Belediyespor-Semt77 Yalovaspor: 78-80

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Ankara Anadolu Basket: 78-92

Kupada yarın oynanacak yarı final maçlarında eşleşmeler şöyle:

15.00 Sigortam.Net-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket

17.30 Semt77 Yalovaspor-Ankara Anadolu Basket