Son Dakika Haberleri: Basketbol: Erkekler Fıba Avrupa Kupası

Basketbol: Erkekler Fıba Avrupa Kupası

1 saat önce

Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda 2. hafta müsabakaları tamamlandı.

Basketbol: Erkekler Fıba Avrupa Kupası, System.String[]
Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda 2. hafta müsabakaları tamamlandı.

Türk takımlarından Pınar Karşıyaka'nın yoluna devam ettiği organizasyonda yeşil-kırmızılı ekip, ikinci haftada sahasında Almanya temsilcisi s. Oliver Würzburg'a normal süresi 82-82 biten müsabakada 96-87 yenildi.

Pınar Karşıyaka'nın ilk yenilgisini yaşadığı I Grubu'nda s.Oliver Würzburg, J Grubu'nda İsrail'den Ironi Ness Ziona, K Grubu'nda İtalyan Pallacanestro Varese, L Grubu'nda Rusya temsilcisi Avtodor Saratov ile Danimarka ekibi Bakken Bears yoluna kayıpsız devam ediyor.

Sonuçlar ve maç programı

Gruplarda ikinci haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 9 Ocak 2019 Çarşamba günü oynanacak ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

I Grubu

Pınar Karşıyaka-s.Oliver Würzburg: 87-96

Z Mobile Priştine- Szolnoki Olaj: 81-76

S Takım O G M A Y P
1. s.Oliver Würzburg 2 2 0 191 164 4
2. Pınar Karşıyaka 2 1 1 161 166 3
3. Z Mobile Priştine 2 1 1 158 171 3
4. Szolnoki Olaj 2 0 2 146 155 2
Pınar Karşıyaka-Z Mobile Priştine

s.Oliver Würzburg-Szolnoki Olaj

J Grubu

Alba Fehervar- Lukoil Levski: 89-56

Ironi Ness Ziona-Balkan: 100-73

S Takım O G M A Y P
1. Ironi Ness Ziona 2 2 0 198 162 4
2. Balkan 2 1 1 161 182 3
3. Alba Fehervar 2 1 1 171 144 3
4. Lukoil Levski 2 0 2 145 187 2
Balkan-Lukoil Levski

Ironi Ness Ziona-Alba Fehervar

K Grubu

Petrolina AEK-Donar: 56-78

Dinamo Sassari-Pallacanestro Varese: 87-90

S Takım O G M A Y P
1. Pallacanestro Varese 2 2 0 199 161 4
2. Dinamo Sassari 2 1 1 171 168 3
3. Donar 2 1 1 156 140 3
4. Petrolina AEK 2 0 2 130 187 2
Petrolina AEK-Dinamo Sassari

Donar-Pallacanestro Varese

L Grubu

Kataja Basket-Bakken Bears: 89-104

ZZ Leiden-Avtodor Saratov: 72-97

S Takım O G M A Y P
1. Avtodor Saratov 2 2 0 195 129 4
2. Bakken Bears 2 2 0 215 160 4
3. Kataja Basket 2 0 2 146 202 2
4. ZZ Leiden 2 0 2 143 208 2
Avtador-Saratov-Bakken Bears

ZZ Leiden-Kataja Basket

Not: Puan tablolarında sıralama takımların kendi aralarında olan maçlara göre yapılmıştır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:29 Kaynak: AA

Oliver, basketbol, Avrupa, Spor
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