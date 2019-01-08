Basketbol: Erkekler Fıba Avrupa Kupası
1 saat önce
Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda 3. hafta müsabakaları yarın yapılacak.
Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda 3. hafta müsabakaları yarın yapılacak.
Türk takımlarından Pınar Karşıyaka, 2. tur I Grubu'nda yarın Kosova ekibi Z Mobile Priştine'yi konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Toplam 4 grupta 8 karşılaşmanın oynanacağı üçüncü haftanın programı şöyle:
I Grubu:
20.30 Pınar Karşıyaka-Z Mobile Priştine (Kosova)
21.00 s.Oliver Würzburg (Almanya)-Szolnoki Olaj (Macaristan)
J Grubu:
20.00 Balkan (Bulgaristan)-Lukoil Levski (Bulgaristan)
20.00 Ironi Ness Ziona (İsrail)-Alba Fehervar (Macaristan)
K Grubu:
18.00 Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dinamo Sassari (İtalya)
21.30 Donar (Hollanda)-Pallacanestro Varese (İtalya)
L Grubu:
18.00 Avtador Saratov (Rusya)-Bakken Bears (Danimarka)
22.00 ZZ Leiden (Hollanda)-Kataja Basket (Finlandiya)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:42 Kaynak: AA
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