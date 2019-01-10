Son Dakika Haberleri: Basketbol: Erkekler Fıba Avrupa Kupası

Basketbol: Erkekler Fıba Avrupa Kupası

1 saat önce

Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda ilk devre müsabakaları tamamlandı.

Basketbol: Erkekler Fıba Avrupa Kupası, System.String[]
Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda ilk devre müsabakaları tamamlandı.

Pınar Karşıyaka, I Grubu'ndaki üçüncü maçında sahasında Kosova ekibi Z Mobile Priştine'yi 107-85 mağlup etti. Grupta 2. galibiyetini alan yeşil-kırmızılı ekip ikinci sıradaki yerini korudu.

İkinci turda ilk devre maçlarının tamamlandığı organizasyonda I Grubu'nda Alman temsilcisi s. Oliver Würzburg, K Grubu'nda İtalyan Pallacanestro Varese, L Grubu'nda Rusya temsilcisi Avtodor Saratov yoluna kayıpsız devam ediyor.

Sonuçlar ve puan durumu

Gruplarda üçüncü haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 22-23 Ocak'ta oynanacak dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:

I Grubu:

Pınar Karşıyaka-Z Mobile Priştine (Kosova): 107-85

s.Oliver Würzburg (Almanya)- Szolnoki Olaj (Macaristan): 118-71

S Takım O G M A Y P
1. s.Oliver Würzburg 3 3 0 309 235 6
2. Pınar Karşıyaka 3 2 1 268 251 5
3. Z Mobile Priştine 3 1 2 243 278 4
4. Szolnoki Olaj 3 0 3 217 273 3
Pınar Karşıyaka-Szolnoki Olaj

Z Mobile Priştine-s.Oliver Würzburg

J Grubu:

Balkan (Bulgaristan)- Lukoil Levski (Bulgaristan): 81-57

Ironi Ness Ziona (İsrail)-Alba Fehervar (Macaristan): 70-93

S Takım O G M A Y P
1. Alba Fehervar 3 2 1 264 214 5
2. Ironi Ness Ziona 3 2 1 268 255 5
3. Balkan 3 2 1 242 239 5
4. Lukoil Levski 3 0 3 202 268 3
Alba Fehervar-Balkan

Ironi Ness Ziona-Lukoil Levski

K Grubu:

Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi)- Dinamo Sassari (İtalya): 89-96

Donar (Hollanda)-Pallacanestro Varese (İtalya): 67-73

S Takım O G M A Y P
1. Pallacanestro Varese 3 3 0 272 228 6
2. Dinamo Sassari 3 2 1 267 257 5
3. Donar 3 1 2 223 213 4
4. Petrolina AEK 3 0 3 219 283 3
Petrolina AEK-Pallacanestro Varese

Dinamo Sassari-Donar

L Grubu:

Avtador Saratov (Rusya)-Bakken Bears (Danimarka): 71-60

ZZ Leiden (Hollanda)-Kataja Basket (Finlandiya): 87-72

S Takım O G M A Y P
1. Avtodor Saratov 3 3 0 266 189 6
2. Bakken Bears 3 2 1 275 231 5
3. ZZ Leiden 3 1 2 230 280 4
4. Kataja Basket 3 0 3 218 289 3
Kataja Basket-Avtador Saratov

ZZ Leiden-Bakken Bears

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:49 Kaynak: AA

Oliver, basketbol, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: İstesem Ibrahimovic'i Alırdım Fenerbahçe, Ceren Damar Şenel İçin Pankart Açtı

CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Ankara'nın Hayrına Olacak İşe Hayır Demez Fenerbahçe'den Senelik 2,2 Milyon Euro Kazanan Kameni: Takımdan Ayrılmıyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 11:01:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: Erkekler Fıba Avrupa Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]