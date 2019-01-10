Basketbol: Erkekler Fıba Avrupa Kupası

Basketbol Erkekler FIBA Avrupa
Kupası 2. turunda ilk devre müsabakaları tamamlandı. Pınar Karşıyaka
, I Grubu'ndaki üçüncü maçında sahasında Kosova
ekibi Z Mobile Priştine
'yi 107-85 mağlup etti. Grupta 2. galibiyetini alan yeşil-kırmızılı ekip ikinci sıradaki yerini korudu.
İkinci turda ilk devre maçlarının tamamlandığı organizasyonda I Grubu'nda Alman temsilcisi s. Oliver
Würzburg, K Grubu'nda İtalyan Pallacanestro Varese
, L Grubu'nda Rusya
temsilcisi Avtodor Saratov yoluna kayıpsız devam ediyor.
Sonuçlar ve puan durumu
Gruplarda üçüncü haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 22-23 Ocak'ta oynanacak dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:
I Grubu:
Pınar Karşıyaka-Z Mobile Priştine (Kosova): 107-85
s.Oliver Würzburg (Almanya
)- Szolnoki Olaj
(Macaristan
): 118-71
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|s.Oliver Würzburg
|3
|3
|0
|309
|235
|6
|2.
|Pınar Karşıyaka
|3
|2
|1
|268
|251
|5
|3.
|Z Mobile Priştine
|3
|1
|2
|243
|278
|4
|4.
|Szolnoki Olaj
|3
|0
|3
|217
|273
|3
Pınar Karşıyaka-Szolnoki Olaj
Z Mobile Priştine-s.Oliver Würzburg
J Grubu:
Balkan (Bulgaristan
)- Lukoil
Levski (Bulgaristan): 81-57
Ironi Ness Ziona (İsrail
)-Alba Fehervar (Macaristan): 70-93
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Alba Fehervar
|3
|2
|1
|264
|214
|5
|2.
|Ironi Ness Ziona
|3
|2
|1
|268
|255
|5
|3.
|Balkan
|3
|2
|1
|242
|239
|5
|4.
|Lukoil Levski
|3
|0
|3
|202
|268
|3
Alba Fehervar-Balkan
Ironi Ness Ziona-Lukoil Levski
K Grubu:
Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi
)- Dinamo Sassari
(İtalya): 89-96
Donar (Hollanda
)-Pallacanestro Varese (İtalya): 67-73
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Pallacanestro Varese
|3
|3
|0
|272
|228
|6
|2.
|Dinamo Sassari
|3
|2
|1
|267
|257
|5
|3.
|Donar
|3
|1
|2
|223
|213
|4
|4.
|Petrolina AEK
|3
|0
|3
|219
|283
|3
Petrolina AEK-Pallacanestro Varese
Dinamo Sassari-Donar
L Grubu: Avtador Saratov
(Rusya)-Bakken Bears (Danimarka
): 71-60
ZZ Leiden (Hollanda)-Kataja Basket (Finlandiya
): 87-72
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Avtodor Saratov
|3
|3
|0
|266
|189
|6
|2.
|Bakken Bears
|3
|2
|1
|275
|231
|5
|3.
|ZZ Leiden
|3
|1
|2
|230
|280
|4
|4.
|Kataja Basket
|3
|0
|3
|218
|289
|3
Kataja Basket-Avtador Saratov
ZZ Leiden-Bakken Bears