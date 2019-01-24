Basketbol: Erkekler Fıba Avrupa Kupası

Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda bitime 2 hafta kala 3 takım son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Toplam 4 grupta 16 ekibin yoluna devam ettiği organizasyonda gruplarında ilk 2 sırada yer alacak 8 ekip, son 16 turunda, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla eşleşecek.
Grup maçlarının bitimine 2 hafta kala I Grubu'nda Almanya temsilcisi s.Oliver, K Grubu'nda İtalya ekipleri Pallacanestro ile Dinamo Sassari bir üst tura yükselme hakkını şimdiden kazandı.
Kupada yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka ise I Grubu'ndaki dördüncü maçında sahasında Macaristan ekibi Szolnoki Olaj'ı 102-95 mağlup etti. Grupta 3. galibiyetini alan yeşil-kırmızılı ekip ikinci sıradaki yerini korudu.
Sonuçlar ve puan durumu
Gruplarda dördüncü haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 29-30 Ocak'ta oynanacak beşinci hafta maçlarının programı şöyle:
I Grubu:
Pınar Karşıyaka-Szolnoki Olaj (Macaristan): 102-95
Z Mobile Priştine (Kosova)-s.Oliver (Almanya): 78-91
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|s.Oliver
|4
|4
|0
|400
|313
|8
|2.
|Pınar Karşıyaka
|4
|3
|1
|370
|346
|7
|3.
|Z Mobile Priştine
|4
|1
|3
|321
|369
|5
|4.
|Szolnoki Olaj
|4
|0
|4
|312
|375
|4
Szolnoki Olaj-Z Mobile Priştine
s.Oliver-Pınar Karşıyaka
J Grubu:
Alba Fehervar (Macaristan)-Balkan (Bulgaristan): 65-64
Ironi Ness Ziona (İsrail)-Lukoil Levski (Bulgaristan): 109-96
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Alba Fehervar
|4
|3
|1
|329
|278
|7
|2.
|Ironi Ness Ziona
|4
|3
|1
|377
|351
|7
|3.
|Balkan
|4
|2
|2
|306
|304
|6
|4.
|Lukoil Levski
|4
|0
|4
|298
|377
|4
Balkan-Ironi Ness Ziona
Lukoil Levski-Alba Fehervar
K Grubu:
Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pallacanestro (İtalya): 59-74
Dinamo Sassari (İtalya)-Donar (Hollanda): 97-74
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Pallacanestro
|4
|4
|0
|346
|287
|8
|2.
|Dinamo Sassari
|4
|3
|1
|364
|331
|7
|3.
|Donar
|4
|1
|3
|297
|310
|5
|4.
|Petrolina AEK
|4
|0
|4
|278
|357
|4
Donar-Petrolina AEK
Pallacanestro Varese-Dinamo Sassari
L Grubu:
Kataja Basket (Finlandiya)-Avtodor (Rusya): 88-80
ZZ Leiden (Hollanda)-Bakken Bears (Danimarka): 89-85
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Avtodor
|4
|3
|1
|346
|277
|7
|2.
|Bakken Bears
|4
|2
|2
|360
|320
|6
|3.
|ZZ Leiden
|4
|2
|2
|319
|365
|6
|4.
|Kataja Basket
|4
|1
|3
|306
|369
|5
Avtodor Saratov-ZZ Leiden
Bakken Bears-Kataja Basket