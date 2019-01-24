Basketbol: Erkekler Fıba Avrupa Kupası

S Takım O G M A Y P 1. s.Oliver 4 4 0 400 313 8 2. Pınar Karşıyaka 4 3 1 370 346 7 3. Z Mobile Priştine 4 1 3 321 369 5 4. Szolnoki Olaj 4 0 4 312 375 4

S Takım O G M A Y P 1. Alba Fehervar 4 3 1 329 278 7 2. Ironi Ness Ziona 4 3 1 377 351 7 3. Balkan 4 2 2 306 304 6 4. Lukoil Levski 4 0 4 298 377 4

S Takım O G M A Y P 1. Pallacanestro 4 4 0 346 287 8 2. Dinamo Sassari 4 3 1 364 331 7 3. Donar 4 1 3 297 310 5 4. Petrolina AEK 4 0 4 278 357 4

S Takım O G M A Y P 1. Avtodor 4 3 1 346 277 7 2. Bakken Bears 4 2 2 360 320 6 3. ZZ Leiden 4 2 2 319 365 6 4. Kataja Basket 4 1 3 306 369 5





Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda bitime 2 hafta kala 3 takım son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.Toplam 4 grupta 16 ekibin yoluna devam ettiği organizasyonda gruplarında ilk 2 sırada yer alacak 8 ekip, son 16 turunda, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla eşleşecek.Grup maçlarının bitimine 2 hafta kala I Grubu'nda Almanya temsilcisi s.Oliver, K Grubu'nda İtalya ekipleri Pallacanestro ile Dinamo Sassari bir üst tura yükselme hakkını şimdiden kazandı.Kupada yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka ise I Grubu'ndaki dördüncü maçında sahasında Macaristan ekibi Szolnoki Olaj'ı 102-95 mağlup etti. Grupta 3. galibiyetini alan yeşil-kırmızılı ekip ikinci sıradaki yerini korudu.Sonuçlar ve puan durumuGruplarda dördüncü haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 29-30 Ocak'ta oynanacak beşinci hafta maçlarının programı şöyle:I Grubu:Pınar Karşıyaka-Szolnoki Olaj (Macaristan): 102-95Z Mobile Priştine (Kosova)-s.Oliver (Almanya): 78-91Szolnoki Olaj-Z Mobile Priştines.Oliver-Pınar KarşıyakaJ Grubu:Alba Fehervar (Macaristan)-Balkan (Bulgaristan): 65-64Ironi Ness Ziona (İsrail)-Lukoil Levski (Bulgaristan): 109-96Balkan-Ironi Ness ZionaLukoil Levski-Alba FehervarK Grubu:Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pallacanestro (İtalya): 59-74Dinamo Sassari (İtalya)-Donar (Hollanda): 97-74Donar-Petrolina AEKPallacanestro Varese-Dinamo SassariL Grubu:Kataja Basket (Finlandiya)-Avtodor (Rusya): 88-80ZZ Leiden (Hollanda)-Bakken Bears (Danimarka): 89-85Avtodor Saratov-ZZ LeidenBakken Bears-Kataja Basket