Basketbol: Erkekler Fıba Avrupa Kupası

Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa
Kupası 2. turunda bitime bir hafta kala 3 takım daha son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Toplam 4 grupta 16 ekibin bulunduğu organizasyonda gruplarında ilk 2 sırada yer alacak 8 ekip, son 16 turunda, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla eşleşecek.
Geçen hafta I Grubu'nda Almanya
temsilcisi s. Oliver
, K Grubu'nda İtalya
ekipleri Pallacanestro ile Dinamo Sassari
'nin bir üst tura yükselme hakkını kazandığı organizasyonda 5. hafta maçlarının ardından I Grubu'nda Pınar Karşıyaka
, L Grubu'nda Rus temsilcisi Avtodor ile Danimarka
'dan Bakken Bears son 16 turuna kaldı.
Kupada yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka, I Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda Alman temsilcisi s.Oliver'a 104-91 yenilmesine rağmen son maçlar öncesinde ikinci sırada yer almayı garantilediği için adını son 16 turuna yazdırdı.
Sonuçlar ve puan durumu
Gruplarda beşinci haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 5-6 Şubat'ta oynanacak altıncı ve son hafta maçlarının programı şöyle:
I Grubu Szolnoki Olaj
(Macaristan
)-Z Mobile Priştine
(Kosova
): 89-76
s.Oliver (Almanya)-Pınar Karşıyaka: 104-91
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|s.Oliver
|5
|5
|0
|504
|404
|10
|2.
|Pınar Karşıyaka
|5
|3
|2
|461
|450
|8
|3.
|Szolnoki Olaj
|5
|1
|4
|401
|451
|6
|4.
|Z Mobile Priştine
|5
|1
|4
|397
|458
|6
Szolnoki Olaj-S.Oliver
Z Mobile Priştine-Pınar Karşıyaka
J Grubu
Balkan (Bulgaristan
)-Ironi Ness Ziona (İsrail
): 102-90 Lukoil
Levski (Bulgaristan)-Alba Fehervar (Macaristan): 84-80
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Balkan
|5
|3
|2
|408
|394
|8
|2.
|Alba Fehervar
|5
|3
|2
|409
|362
|8
|3.
|Ironi Ness Ziona
|5
|3
|2
|467
|453
|8
|4.
|Lukoil Levski
|5
|1
|4
|382
|457
|6
Lukoil Levski-Balkan:
Alba Fehervar-Ironi Ness Ziona
K Grubu
Donar (Hollanda
)-Petrolina Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi
): 70-80
Pallacanestro (İtalya)-Dinamo Sassari (İtalya): 69-79
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Dinamo Sassari
|5
|4
|1
|443
|400
|9
|2.
|Pallacanestro
|5
|4
|1
|415
|366
|9
|3.
|Donar
|5
|1
|4
|367
|390
|6
|4.
|Petrolina AEK
|5
|1
|4
|358
|427
|6
Dinamo Sassari-Petrolina AEK
Pallacanestro-Donar
L Grubu
Avtodor (Rusya
)-ZZ Leiden (Hollanda): 105-81
Bakken Bears (Danimarka)-Kataja Basket (Finlandiya
): 102-58
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Avtodor
|5
|4
|1
|451
|358
|9
|2.
|Bakken Bears
|5
|3
|2
|462
|378
|8
|3.
|ZZ Leiden
|5
|2
|3
|400
|470
|7
|4.
|Kataja Basket
|5
|1
|4
|364
|471
|6
Kataja Basket-ZZ Leiden
Bakken Bears-Avtodor