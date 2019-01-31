Son Dakika Haberleri: Basketbol: Erkekler Fıba Avrupa Kupası

Basketbol: Erkekler Fıba Avrupa Kupası

46 dakika önce

Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda bitime bir hafta kala 3 takım daha son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Basketbol: Erkekler Fıba Avrupa Kupası, System.String[]
Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda bitime bir hafta kala 3 takım daha son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Toplam 4 grupta 16 ekibin bulunduğu organizasyonda gruplarında ilk 2 sırada yer alacak 8 ekip, son 16 turunda, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla eşleşecek.

Geçen hafta I Grubu'nda Almanya temsilcisi s. Oliver, K Grubu'nda İtalya ekipleri Pallacanestro ile Dinamo Sassari'nin bir üst tura yükselme hakkını kazandığı organizasyonda 5. hafta maçlarının ardından I Grubu'nda Pınar Karşıyaka, L Grubu'nda Rus temsilcisi Avtodor ile Danimarka'dan Bakken Bears son 16 turuna kaldı.

Kupada yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka, I Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda Alman temsilcisi s.Oliver'a 104-91 yenilmesine rağmen son maçlar öncesinde ikinci sırada yer almayı garantilediği için adını son 16 turuna yazdırdı.

Sonuçlar ve puan durumu

Gruplarda beşinci haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 5-6 Şubat'ta oynanacak altıncı ve son hafta maçlarının programı şöyle:

I Grubu

Szolnoki Olaj (Macaristan)-Z Mobile Priştine (Kosova): 89-76

s.Oliver (Almanya)-Pınar Karşıyaka: 104-91

S Takım O G M A Y P
1. s.Oliver 5 5 0 504 404 10
2. Pınar Karşıyaka 5 3 2 461 450 8
3. Szolnoki Olaj 5 1 4 401 451 6
4. Z Mobile Priştine 5 1 4 397 458 6
Szolnoki Olaj-S.Oliver

Z Mobile Priştine-Pınar Karşıyaka

J Grubu

Balkan (Bulgaristan)-Ironi Ness Ziona (İsrail): 102-90

Lukoil Levski (Bulgaristan)-Alba Fehervar (Macaristan): 84-80

S Takım O G M A Y P
1. Balkan 5 3 2 408 394 8
2. Alba Fehervar 5 3 2 409 362 8
3. Ironi Ness Ziona 5 3 2 467 453 8
4. Lukoil Levski 5 1 4 382 457 6
Lukoil Levski-Balkan:

Alba Fehervar-Ironi Ness Ziona

K Grubu

Donar (Hollanda)-Petrolina Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi): 70-80

Pallacanestro (İtalya)-Dinamo Sassari (İtalya): 69-79

S Takım O G M A Y P
1. Dinamo Sassari 5 4 1 443 400 9
2. Pallacanestro 5 4 1 415 366 9
3. Donar 5 1 4 367 390 6
4. Petrolina AEK 5 1 4 358 427 6
Dinamo Sassari-Petrolina AEK

Pallacanestro-Donar

L Grubu

Avtodor (Rusya)-ZZ Leiden (Hollanda): 105-81

Bakken Bears (Danimarka)-Kataja Basket (Finlandiya): 102-58

S Takım O G M A Y P
1. Avtodor 5 4 1 451 358 9
2. Bakken Bears 5 3 2 462 378 8
3. ZZ Leiden 5 2 3 400 470 7
4. Kataja Basket 5 1 4 364 471 6
Kataja Basket-ZZ Leiden

Bakken Bears-Avtodor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:22 Kaynak: AA

Pınar Karşıyaka, Oliver, Avrupa, Spor
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