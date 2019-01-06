Son Dakika Haberleri: Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası

Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası

39 dakika önce

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası final maçının biletleri satışa çıkarıldı.

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Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası final maçının biletleri satışa çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 içerisinde tamamlayacak takımların mücadele edeceği Erkekler Türkiye Kupası, 13-17 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Kupada şampiyonun belli olacağı final karşılaşması, 17 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Final karşılaşmasının satışa sunulan biletlerinin fiyatları 65 ile 450 lira arasında değişiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:37 Kaynak: AA

basketbol, Türkiye Kupası, Spor
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