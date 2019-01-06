Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası
39 dakika önce
Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası final maçının biletleri satışa çıkarıldı.
Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası
final maçının biletleri satışa çıkarıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 içerisinde tamamlayacak takımların mücadele edeceği Erkekler Türkiye Kupası, 13-17 Şubat'ta Ankara
Spor Salonu'nda düzenlenecek.
Kupada şampiyonun belli olacağı final karşılaşması, 17 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
Final karşılaşmasının satışa sunulan biletlerinin fiyatları 65 ile 450 lira arasında değişiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:37 Kaynak: AA
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