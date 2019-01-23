Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası
'nın müsabaka programı belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes
, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş
Sompo Japan, Galatasaray
, Gaziantep
Basketbol, Fenerbahçe Beko
, TOFAŞ ve Türk Telekom
'un mücadele edeceği organizasyonda maçlar, 13-17 Şubat'ta Ankara
'da oynanacak.
Çeyrek finalde 13- 14 Şubat
'ta oynanacak maçları kazanan takımlar, yarı finale yükselecek. Organizasyonun final maçı ise 17 Şubat'ta yapılacak.
Erkekler Türkiye Kupası'nda müsabaka programı şöyle:
13 Şubat Çarşamba
:
17.00 Türk Telekom-Galatasaray (2. maç)
20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (1. maç)
14 Şubat Perşembe:
17.30 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol (3. maç)
20.30 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan (4. maç)
16 Şubat Cumartesi:
16.00 3. maç galibi-4. maç galibi
19.00 1. maç galibi-2. maç galibi
17 Şubat Pazar:
19.00 Final