Son Dakika Haberleri: Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası

Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası

1 saat önce

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nın müsabaka programı belli oldu.

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Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nın müsabaka programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray, Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko, TOFAŞ ve Türk Telekom'un mücadele edeceği organizasyonda maçlar, 13-17 Şubat'ta Ankara'da oynanacak.

Çeyrek finalde 13- 14 Şubat'ta oynanacak maçları kazanan takımlar, yarı finale yükselecek. Organizasyonun final maçı ise 17 Şubat'ta yapılacak.

Erkekler Türkiye Kupası'nda müsabaka programı şöyle:

13 Şubat Çarşamba:

17.00 Türk Telekom-Galatasaray (2. maç)

20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (1. maç)

14 Şubat Perşembe:

17.30 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol (3. maç)

20.30 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan (4. maç)

16 Şubat Cumartesi:

16.00 3. maç galibi-4. maç galibi

19.00 1. maç galibi-2. maç galibi

17 Şubat Pazar:

19.00 Final

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:01 Kaynak: AA

Spor
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