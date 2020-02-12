Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'in ikinci eşleşmesi belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'in ikinci eşleşmesi belli oldu - Son Dakika Spor

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'in ikinci eşleşmesi belli oldu

6 saat önce

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'in ikinci eşleşmesi de belli oldu.

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'in ikinci eşleşmesi belli oldu, System.String[]

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'in ikinci eşleşmesi de belli oldu.

Bu sezon yeni formatta oynanan kupanın çeyrek final maçları tamamlandı.

Türk Telekom, sahasında ağırladığı Pınar Karşıyaka'yı 62-56 yenerek kendi evinde oynanacak Dörtlü Final'e kalmaya hak kazandı.

Günün ikinci maçında ise Fenerbahçe Beko, Teksüt Bandırma'yı 100-70'le geçerek Dörtlü Final'e kaldı.

Böylece Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'de birbirlerine rakip oldu.

Çeyrek finalde rakiplerini dün oynanan karşılaşmalarda geçen Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta, Dörtlü Final'in diğer maçında karşılaşacak.

Ankara'da 14-16 Şubat'ta düzenlenecek Dörtlü Final'in maç programı şöyle:

14 Şubat Cuma:

17.30 Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray Doğa Sigorta

20.30 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko

Türkiye Kupası, Malcolm Thomas, Türk Telekom, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Bugün Putin'e yine söyledim, herkes olaylara bizim gibi bakmıyor
İlker Başbuğ'un başlattığı "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmasına İsmail Hakkı Pekin'den Erdoğan'a destek geldi Fatih Terim canlı yayında Mustafa Cengiz'e göndermede bulundu Hasan Şaş ile Erol Bulut arasında gerginlik: Muhatabım sen değilsin

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 05:09:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'in ikinci eşleşmesi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]