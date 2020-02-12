Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'in ikinci eşleşmesi belli oldu

Ankara 'da 14-16 Şubat'ta düzenlenecek Dörtlü Final'in maç programı şöyle:

Çeyrek finalde rakiplerini dün oynanan karşılaşmalarda geçen Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta , Dörtlü Final'in diğer maçında karşılaşacak.

Böylece Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'de birbirlerine rakip oldu.

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası 'nda Dörtlü Final'in ikinci eşleşmesi de belli oldu.

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