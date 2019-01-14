Son Dakika Haberleri: Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Eşleşmeler Belli Oldu

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Eşleşmeler Belli Oldu

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftada yapılan 2 maçın ardından ilk yarı tamamlandı ve Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Eşleşmeler Belli Oldu, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftada yapılan 2 maçın ardından ilk yarı tamamlandı ve Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Haftanın kapanışında oynanan karşılaşmalarda ev sahibi ekipler galip geldi. Anadolu Efes, Afyon Belediyespor'u 97-78, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ise Darüşşafaka Tekfen'i 76-69 mağlup etti.

İlk yarı sonunda oluşan puan tablosuna göre ilk 8'de yer alan takımlar, Türkiye Kupası'nda mücadele etmeye hak kazandı.

13-17 Şubat'ta Ankara'da düzenlenecek Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Fenerbahçe Beko (1) - Bahçeşehir Koleji (8)

Anadolu Efes (2) - Gaziantep Basketbol (7)

TOFAŞ (3) - Beşiktaş Sompo Japan (6)

Türk Telekom (4) - Galatasaray (5)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:03 Kaynak: AA

Anadolu Efes, basketbol, Türkiye Kupası, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ziraat Türkiye Kupasında Hakemler Belli Oldu Ziraat Türkiye Kupasında Galatasaray, Boluspor Maçına Hazır

Galatasaray'a Bolu'da Coşkulu Karşılama! Cristiano Ronaldo, Lüks Malikanesini 3 Milyon 250 Bin Pounda Sattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 23:20:10. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Eşleşmeler Belli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]