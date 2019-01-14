Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Eşleşmeler Belli Oldu
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftada yapılan 2 maçın ardından ilk yarı tamamlandı ve Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftada yapılan 2 maçın ardından ilk yarı tamamlandı ve Türkiye Kupası
çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Haftanın kapanışında oynanan karşılaşmalarda ev sahibi ekipler galip geldi. Anadolu Efes
, Afyon
Belediyespor'u 97-78, Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol ise Darüşşafaka Tekfen
'i 76-69 mağlup etti.
İlk yarı sonunda oluşan puan tablosuna göre ilk 8'de yer alan takımlar, Türkiye Kupası'nda mücadele etmeye hak kazandı.
13-17 Şubat'ta Ankara
'da düzenlenecek Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde: Fenerbahçe Beko
(1) - Bahçeşehir Koleji (8)
Anadolu Efes (2) - Gaziantep
Basketbol (7)
TOFAŞ (3) - Beşiktaş
Sompo Japan (6) Türk Telekom
(4) - Galatasaray
(5)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:03 Kaynak: AA
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