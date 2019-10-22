Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda yeni sistem! Dörtlü Final...

Federasyondan yapılan açıklaya göre, yeni formatta sezonun ilk yarısını ilk 8'de bitiren takımlar Erkekler Türkiye Kupası'na katılma hakkı elde edecek.



İlk 4'te yer alan takımların seri başı olacağı kura çekimiyle çeyrek final eşleşmeleri belli olacak. Tek maç eleme sistemiyle 11-12 Şubat 2020'de yapılacak çeyrek final maçlarının hangi takımın sahasında oynanacağını belirlemek için de kura çekimi gerçekleştirilecek.



Çeyrek finali geçen takımlar Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı elde edecek. Düzenleneceği şehir daha sonra açıklanacak Dörtlü Final organizasyonu, 14-16 Şubat 2020'de yapılacak.



Öte yandan federasyon, bu sezon oynanacak 35. Erkekler Türkiye Kupası'nın logosunda da değişikliğe gitti.



