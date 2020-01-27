Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nın isim sponsoru belli oldu

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nın isim sponsoru Solgar Vitamin oldu. Aynı zamanda Türkiye kupası çeyrek final ve Dörtlü Final olası eşleşmeleri kura çekimi de gerçekleşti.



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Türkiye Kupası'nın isim sponsorluğu için sponsorluk anlaşması imzaladı. Florya'da bir otelde gerçekleşen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, sponsor firmanın üst düzey yöneticisi Hüseyin Ütebay, TBF CEO'su Ömer Onan ile takımların temsilcileri katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Hidayet Türkoğlu, sözlerine Elazığ'da yaşanan deprem felaketine değinerek başladı. Türkoğlu, "Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. TBF olarak federasyonda düzeyinde Kızılay ile yaptığımız iş birliğiyle depremden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Bu anlaşma bize heyecan veriyor"



Türk basketbolunu dünyaya tanıtmak için çalıştıklarını dile getiren TBF Başkanı Türkoğlu, "Kulüplerimizin Avrupa'da aldığı sonuçlar göğsümüzü kabartıyor. Basketbol Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından Türkiye Kupası'nı gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu bağlamda da iş birliğine gittiğimizi duyuruyoruz. Bizimle çalışacak olmaları basketbolumuz adına mutluluk verici. Bu heyecana isimlerini vererek ortak olan Hüseyin Ütebay'a teşekkür ederim. Biz göreve gelemden önce ligimizde oynanan maçların sadece 5'i evlere geliyorken, şimdi bütün maçlar, kadınlar liginde de maçların büyük kısmı evlere taşınıyor. Basketbolumuzu dünyaya tanıtıp geniş kitlelere yayarken, marka ve kuruluşların da bizimle işbirliği yapması bizi mutlu ediyor. Bu anlaşma da bize heyecan veriyor. Uzun yıllar yol arkadaşlığı yapmayı ümit ediyorum" şeklinde konuştu.



Ütebay: "Spor faaliyetlerine yatırımlarımızı sürdürüyoruz"



Önemli bir anlaşmaya imza attıklarının altını çizen Hüseyin Ütebay da, "Resmi açıklamasını bugün yaptığımız sponsorluk anlamasına iki kurum da yoğun çalıştı. Türkiye'de ve dünyada performans gereken bu tip spor faaliyetlerine yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Üst düzey bir organizasyona isim sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.



Kura çekimi yapıldı



Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8'de tamamlayan takımlar Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta, TOFAŞ, TS Bandırma, Darüşşafaka Tekfen ve Türk Telekom, Erkekler Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkını elde etti. Yeni formata göre ligin ilk yarısını ilk 4'te tamamlayan ile ikinci 4'te bulunan takımlar iki torbaya ayrıldı ve buna göre kura çekimi yapıldı.



11-12 Şubat 2020 tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist ekipler Dörtlü Final organizasyonu için Ankara'da bir araya gelecek. 14-16 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda lig sıralamasında lider olan ekibin çeyrek final eşleşme galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi; lig ikincisinin çeyrek final eşleşme galibi ile lig üçüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi karşı karşıya gelecek.



Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:



Darüşşafaka - Anadolu Efes



Türk Telekom - P. Karşıyaka



Fenerbahçe - TS Bandırma



Galatasaray - TOFAŞ - İSTANBUL