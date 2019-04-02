Son Dakika Haberleri: Basketbol Erkekler U18 Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de Yapılacak

Basketbol Erkekler U18 Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de Yapılacak

1 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu Yurt İçi Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Altyapı Faaliyetleri 2018-2019 sezonu Türkiye Şampiyonaları'nın organize edileceği iller belli oldu.

Basketbol Erkekler U18 Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de Yapılacak, System.String[]
Türkiye Basketbol Federasyonu Yurt İçi Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Altyapı Faaliyetleri 2018-2019 sezonu Türkiye Şampiyonaları'nın organize edileceği iller belli oldu. Buna göre U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası maçları Kayseri'de oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu 2018-2019 sezonu Altyapı Faaliyet Programı kapsamında U18 Erkekler Türkiye Şampiyonaları bölge grup maçları 6 farklı şehirde oynanan maçlar ile tamamlanmıştı. Bu gruplarda başarılı olan takımlar 30 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında Trabzon ve Erzurum'da yarı final maçlarına çıkacak. Burada başarılı olan takımlar ise Türkiye Şampiyonası final maçları için Kayseri'de buluşacak. Kayseri'de oynanacak olan final maçları 27 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında oynanacak ve Türkiye şampiyonu olan takım belirlenmiş olacak.

Altyapı Türkiye Şampiyonaları'nın yerleri ve tarihleri şu şekilde:

Erkekler

U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası - 27 Mayıs - 2 Haziran 2019 (Kayseri)

U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası - 13 - 19 Mayıs 2019 (Bursa)

U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası - 22 - 28 Nisan 2019 (Antalya)

Kızlar

U18 Kızlar Türkiye Şampiyonası - 13 - 19 Mayıs 2019 (Çanakkale)

U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası - 27 Mayıs - 2 Haziran 2019 (Samsun)

U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası - 22 - 28 Nisan 2019 (Kocaeli) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:18 Kaynak: İHA

Kayseri, basketbol, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ali Koç Açıkladı: Basketbolda Kesinlikle Küçülme Olmayacak Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Darüşşafaka Tekfen Deplasmanda Galatasaray'ı Yendi Dizi Oyuncusu Meral Kaplan'ın Eşine 5 Gün Zorlama Hapsi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 12:25:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol Erkekler U18 Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de Yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]