Basketbol Federasyonu'ndan korona virüs açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbol Federasyonu'ndan korona virüs açıklaması - Son Dakika Spor

Basketbol Federasyonu'ndan korona virüs açıklaması

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu, yarından itibaren nisan ayının sonuna kadar bütün maçların seyircisiz oynanacağını duyurdu.

Basketbol Federasyonu'ndan korona virüs açıklaması, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu, yarından itibaren nisan ayının sonuna kadar bütün maçların seyircisiz oynanacağını duyurdu.


Konuyla ilgili federasyondan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; sporcuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ile güvenliğini korumak adına Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından organize edilen profesyonel liglerdeki müsabakaların 13 Mart Cuma gününden itibaren, Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanması kararlaştırılmıştır. Aynı toplantıda ilkokul, ortaokul ve liselerle ilgili alınan tatil kararına istinaden; Basketbol Gençler Ligi maçları, henüz başlamayan altyapı şampiyonaları, 12 DABO faaliyetleri ve Yerel Lig müsabakaları sonradan belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir. Devam etmekte olan ve 14 Mart Cumartesi günü sona erecek 18 Yaş Altı Bölge Şampiyonaları ise seyircisiz olarak tamamlanacaktır.


TBF, koronavirüs salgınından doğan mevcut durumu göz önünde bulundurarak; devam edecek müsabakalar için ise aşağıdaki önlemleri almıştır:


Karşılaşmaların öncesi ve sonrasında seremoniler gerçekleştirilecek ancak el sıkışma olmayacak.


Soyunma odalarına oyuncular ve takım yetkililerinin dışında kimsenin girmesine müsaade edilmeyecek.


Hakem masaları ve takım bankları dezenfekte edilecek ve bu alanlarda sıvı el temizleyiciler bulundurulacak.


Müsabakalarda minimum sayıda personel görevlendirilecek.


TBF gelişen şartları yakından gözlemleye devam edecektir. Buna göre önümüzdeki günlerde, lig fikstürü yeniden gözden geçirilebilir ve gerekirse liglerin tatil edilmesi de dahil her türlü ilave karar alınabilir" denildi. - İSTANBUL

basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:50 Kaynak: İHA
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