Basketbol Federasyonu'ndan Tofaş-Beşiktaş Icrypex maçıyla ilgili gerekçeli karar açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu, Tofaş- Beşiktaş Icrypex maçıyla ilgili siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan itirazın reddi konusundaki gerekçeli kararı açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında TOFAŞ Basketbol Takımı ile Beşiktaş Icrypex, Bursa'da karşı karşıya gelmiş, maçın bitimine 3.5 saniye kala hücum eden konuk takım, Ercan Osmani'nin dış atış isabetiyle skoru 88-89'a getirmişti. Ancak sürenin bitmesinin ardından hakemler son pozisyonu yeniden izlemiş ve Osmani'nin yan çizgiye bastığını belirleyerek, basketi iptal edip hücum hakkını Tofaş'a vermişti. Bitime 1 saniye kala da faul hakkı kazanan Tofaş, Semaj Christon'ın bir atışından yararlanarak mücadeleyi 89-86 kazanmıştı.