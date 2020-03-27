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Basketbol Federasyonundan Fenerbahçe Beko için "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), bir sporcu, bir teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplam 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Beko için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), bir sporcu, bir teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplam 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Beko için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
TBF'nin Twitter hesabında yer alan mesajda, "Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın bir oyuncusu, bir teknik personeli ve 2 idari personelinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Fenerbahçe Kulübüne 'geçmiş olsun' dileklerimizi sunar; oyuncu, teknik ve idari personellerine acil şifalar dileriz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:10 Kaynak: AA
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