Basketbol Federasyonundan Fenerbahçe Beko için "geçmiş olsun" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbol Federasyonundan Fenerbahçe Beko için 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika Spor

Basketbol Federasyonundan Fenerbahçe Beko için "geçmiş olsun" mesajı

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), bir sporcu, bir teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplam 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Beko için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Basketbol Federasyonundan Fenerbahçe Beko için

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), bir sporcu, bir teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplam 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Beko için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TBF'nin Twitter hesabında yer alan mesajda, "Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın bir oyuncusu, bir teknik personeli ve 2 idari personelinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Fenerbahçe Kulübüne 'geçmiş olsun' dileklerimizi sunar; oyuncu, teknik ve idari personellerine acil şifalar dileriz." denildi.

Malcolm Thomas, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:10 Kaynak: AA

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