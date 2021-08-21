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Basketbol: FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası - Son Dakika

Basketbol: FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası

21.08.2021 23:41
Basketbol: FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası, System.String[]

FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki beşinci ve son maçında ev sahibi Sırbistan'a 82-68 yenildi.

FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki beşinci ve son maçında ev sahibi Sırbistan'a 82-68 yenildi.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde düzenlenen turnuvada milli takım, ev sahibi ekiple karşılaştı. İlk çeyreği 19-17 geride kapatan Türkiye, soyunma odasına da 40-36 geride gitti.

Üçüncü çeyreği de 59-55 önde tamamlayan Sırbistan, sahadan 14 sayı farkla 82-68 galibiyetle ayrıldı.

Sırbistan, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası - Son Dakika Spor


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