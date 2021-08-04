Üye Girişi
Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası - Son Dakika

Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası

04.08.2021 20:41
Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası, System.String[]

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında Slovenya'ya 74-67 yenildi.

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında Slovenya'ya 74-67 yenildi.

Konya'da oynanan C Grubu mücadelelerinde ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde Slovenya ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 21-16 geride tamamlayan milli takım, ikinci çeyrekte skorda öne geçti ve soyunma odasına 37-33 üstün gitti.

İkinci yarıda yeniden üstünlüğü ele geçiren Slovenya, üçüncü periyodunu 48-43 önde bitirdiği maçtan 74-67 galip ayrıldı.

Milli takımda Berke Büyüktuncel, kaydettiği 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Slovenya'da Matija Samar 17 sayıyla mücadele etti.

18 Yaş Altı Milli Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Çekya ile karşılaşacak.

Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası
Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası
Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası
Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası
Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası

basketbol, Slovenya, Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe hazırlık maçında Dinamo Kiev'le 1-1 berabere kaldı 20:56 Fenerbahçe hazırlık maçında Dinamo Kiev'le 1-1 berabere kaldı Marmaris'teki evine alevlerin dayandığı Şahan Gökbakar'dan eşine duygusal sözler: Evimiz yanarsa hiç önemli değil 20:46 Marmaris'teki evine alevlerin dayandığı Şahan Gökbakar'dan eşine duygusal sözler: Evimiz yanarsa hiç önemli değil YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu 20:32 YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 122 kişi vefat etti, 26 bin 822 yeni vaka tespit edildi 20:16 Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 122 kişi vefat etti, 26 bin 822 yeni vaka tespit edildi Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi! Pilotlar ve hostes gözaltında 19:27 Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi! Pilotlar ve hostes gözaltında 2 doz koronavirüs aşısı olmayanlar kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak 18:50 2 doz koronavirüs aşısı olmayanlar kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak
Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler 18:16 Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler 3 genç karbonmonoksit gazından zehirlenmiş! Yılbaşı gecesi otomobilde ölü bulunmuşlardı 17:47 3 genç karbonmonoksit gazından zehirlenmiş! Yılbaşı gecesi otomobilde ölü bulunmuşlardı

Son Dakika Haberleri
19:44 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti
19:28 Çekimde bayılınca bayılınca beyninde tümör olduğu anlaşılan Hülya Duyar'ın tümörü alındı
19:20 Tarkan'dan takdir toplayan hareket! Yangın bölgelerine yarım milyonluk gizli yardımda bulundu
19:08 Terim'den TFF'ye Oğulcan Çağlayan tepkisi: Komik bir durum
18:52 Göçük altında kalan işçi hayata böyle umutla baktı
18:38 İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferi! Manchester City, Grealish için 100 milyon pound ödeyecekler
18:37 Erdoğan'dan, MHP lideri Bahçeli'ye evinde ziyaret! Güncel konular değerlendirilecek
18:36 Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun kıskıvrak yakalandı
18:16 Türk Hava Kurumu'na, CHP'li başkanların açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu ziyareti gerçekleşti
17:34 Fenerbahçe'de, Caner'in yeri hemen doldu! Kasımpaşa'dan Çağtay Kurukalıp ile anlaşma sağlandı
Bakan Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuştu: Aşılamada normal hızımıza dönüyoruz Bakan Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuştu: Aşılamada normal hızımıza dönüyoruz         
21:08
Fenerbahçe'de Mesut Özil, Dinamo Kiev maçında yaptığı harika asistle taraftarı mest etti Fenerbahçe'de Mesut Özil, Dinamo Kiev maçında yaptığı harika asistle taraftarı mest etti         
20:48
Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı         
20:32
Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı         
20:18
7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti         
19:44
Menajer Batur Altıparmak'ın Caner'in ayrılışına ilişkin yaptığı açıklama Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti Menajer Batur Altıparmak'ın Caner'in ayrılışına ilişkin yaptığı açıklama Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti         
19:21
Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun kıskıvrak yakalandı Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun kıskıvrak yakalandı         
18:36
Bangladeş'te düğüne düşen yıldırım 16 can aldı! Damat yaralandı, alanda olmayan gelin şans eseri kurtuldu Bangladeş'te düğüne düşen yıldırım 16 can aldı! Damat yaralandı, alanda olmayan gelin şans eseri kurtuldu         
17:57
Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş         
17:40
Karabük'te asansörlü ulaşım! Yüksek kesimlerde bulunan mahallelere gitmek artık daha kolay Karabük'te asansörlü ulaşım! Yüksek kesimlerde bulunan mahallelere gitmek artık daha kolay         
17:26
Duygularını gizleyemedi! Spiker, gördüğü manzara karşısında Duygularını gizleyemedi! Spiker, gördüğü manzara karşısında "Her yer yanmış" diyerek ağladı         
17:20
Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti         
16:51
Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı         
16:09
İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar         
13:55
Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi         
13:38
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz         
13:30
Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim         
10:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 21:24:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement