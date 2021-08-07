18 Yaş Altı Milli Takımı, C Grubu'ndaki son maçında yarın Rusya ile karşılaşacak.

Milli takımda Karahan Tuan Efeoğlu, kaydettiği 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Letonya'da Rihards Teirumnieks 11 sayıyla mücadele etti.

Konya 'da oynanan C Grubu mücadelelerindeki dördüncü müsabakasında ay-yıldızlı ekip, Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde Letonya ile karşı karşıya geldi.

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası'nda Türkiye , C Grubu'ndaki dördüncü maçında Letonya 'ya 66-59 yenildi.

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