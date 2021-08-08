Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası

Rusya'da Oleg Akramov, kaydettiği 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, millilerde Karahan Tuan Efeoğlu ve Tan Yıldızoğlu 13'er sayıyla mücadele etti.

Konya 'da oynanan C Grubu mücadelelerinde ay-yıldızlı ekip, beşinci müsabakasında Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde Rusya ile karşı karşıya geldi.

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