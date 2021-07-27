Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası'nda B Grubu'nda Türkiye, ilk maçında Macaristan'ı 50-47 yendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Klatovy kentindeki Capkova Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya milliler Selin Gül, Zeyno Şeren, Berfin Sertoğlu, Simge Tokmak ve Arifecan Vardar ilk 5'iyle başladı.

Müsabakanın ilk yarısını 26-25 mağlup tamamlayan ay-yıldızlılar, karşılaşmadan ise 50-47 galip ayrıldı.

Milliler, ikinci maçında yarın İrlanda ile karşılaşacak.