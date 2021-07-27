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Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası - Son Dakika

Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası

27.07.2021 23:13
Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası, System.String[]

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası'nda B Grubu'nda Türkiye, ilk maçında Macaristan'ı 50-47 yendi.

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası'nda B Grubu'nda Türkiye, ilk maçında Macaristan'ı 50-47 yendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Klatovy kentindeki Capkova Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya milliler Selin Gül, Zeyno Şeren, Berfin Sertoğlu, Simge Tokmak ve Arifecan Vardar ilk 5'iyle başladı.

Müsabakanın ilk yarısını 26-25 mağlup tamamlayan ay-yıldızlılar, karşılaşmadan ise 50-47 galip ayrıldı.

Milliler, ikinci maçında yarın İrlanda ile karşılaşacak.

Macaristan, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası - Son Dakika Spor


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