Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası'nda B Grubu'ndaki ikinci maçında Türkiye, İrlanda'yı 67-55 yendi.
Çekya'nın Klatovy kentinde düzenlenen B Grubu mücadelesinde ay-yıldızlı ekip ikinci maçına İrlanda karşısında çıktı. İlk yarısını 32-32 eşitlikle tamamlanan maçta ikinci yarıda rakibine üstünlük sağlayan Türkiye, maçtan 67-55 galip ayrıldı.
Gruptaki ikinci maçından da galibiyetle ayrılan milliler, üçüncü maçında yarın TSİ 14.30'da Litvanya ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlılar turnuvadaki ilk maçında Macaristan'ı 50-47 mağlup etmişti.
Kaynak: AA
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