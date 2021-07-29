Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası'nda B Grubu'ndaki üçüncü maçında Türkiye, Litvanya'ya 71-65 yenildi.
Çekya'nın Klatovy kentinde düzenlenen B Grubu mücadelesinde ay-yıldızlı ekip üçüncü maçına Capkova Spor Salonu'nda Litvanya karşısında çıktı. Müsabakanın ilk yarısı 38-35 üstün tamamlayan milliler, parkeden 71-65 mağlup ayrıldı.
Grubundaki üçüncü maçında ilk yenilgisini yaşayan ay-yıldızlı ekip, dördüncü maçında 31 Temmuz Cumartesi günü TSİ 20.30'da ev sahibi Çekya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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